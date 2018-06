Brenz : Mit 30 über die Bundesstraße?

Der Lärmaktionsplan einer Gemeinde sieht eine Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit auf der B191 vor.

von Kathrin Neumann

26. Juni 2018, 05:00 Uhr

Man müsse die Kraftfahrer zwingen, die Geschwindigkeit einzuhalten. Am Ortseingang brausen die Laster oft mit 90 Stundenkilometern durch.“

So ein Einwohner von Neu Brenz vor einiger Zeit auf einer Einwohnerversammlung in Neustadt-Glewe, wo es um den Lärmaktionsplan des Amtes ging. Jetzt hat auch die Gemeindevertretung Brenz für die Gemeinde einen Lärmaktionsplan beschlossen.

Und hier gibt es eine ganz klare Zielrichtung: „Wir sehen den Plan als Chance, das die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der B 191 in beiden Ortsteilen doch noch gesenkt werden kann“, so Bürgermeister Henry Topp.

Hintergrund: Viele Autofahrer sind hier immer wieder viel zu schnell unterwegs, was in der Vergangenheit auch Geschwindigkeitskontrollen gezeigt haben. „Ganze Laster-Kolonnen sind hier mit gefühlten 80 Kilometern je Stunde unterwegs“, so Bürgermeister Topp. „Das beeinträchtigt die Sicherheit, führt aber auch zu erheblichen Lärmbelastungen.“ Die Möglichkeit einer Ortsumfahrung gibt es für die Brenzer Ortsteile nicht, wie der Bürgermeister bekräftigt.

Deshalb hat die Gemeindevertretung jetzt im Lärmaktionsplan für die nächsten fünf Jahre zur Lärmminderung auch die Senkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit aufgenommen. „Konkret heißt das für uns, künftig die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 auf 30 Kilometer pro Stunde zu senken“, sagt Henry Topp. Die Entscheidung darüber liegt allerdings bei der zuständigen Behörde.

Das würde den Lärm um zwei bis drei Dezibel senken, dazu die Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger in der Gemeinde erhöhen.

Dazu kommt in Brenz noch eine Besonderheit. Zwischen den Ortsteilen gibt es eine mehrere Hundert Meter lange Strecke, auf der Tempo 100 gilt. Das verleitet zumindest einige Kraftfahrer offenbar zu schnellerem Tempo auch in den Ortsteilen.

Geschwindigkeitsdisplays im Ort allein, die das aktuell gefahrene Tempo anzeigen und Kraftfahrer hinweisen sollen, langsamer zu fahren, reichen nach Meinung der Brenzer nicht. Wie Henry Topp sagt, müssten Geschwindigkeitsbegrenzungen durch entsprechende Schilder und „nachhaltige“ Kontrollen durchgesetzt werden.

Deshalb ist als eine weitere geplante Maßnahme in den Brenzer Lärmaktionsplan aufgenommen worden, Zusatzschilder „Lärmschutz“ aufzustellen. „Wenn Kraftfahrer genau wissen, warum sie langsamer fahren sollen, halten sie sich auch eher daran“ glaubt Bürgermeister Henry Topp.