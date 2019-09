Hornkaten : Mit 20 zum Ortsvorsteher ernannt

20-Jähriger auf Stadtvertretersitzung ernannt

von Kathrin Neumann

20. September 2019, 05:00 Uhr

Frischer Wind in Hornkaten. Für den will Fiete Drews als neuer Ortsvorsteher des Ludwigsluster Ortsteils sorgen. Der 20-Jährige ist auf der Stadtvertretersitzung ernannt worden. Gewählt hatten ihn die Hornkatener. „Ich habe mir auf die Fahnen geschrieben, dass sich im Dorf etwas ändern muss, weil einiges doch eingeschlafen ist“, sagte Fiete Drews, der im Bereich digitales Marketing und Web-Design selbstständig ist. Er ist auch Mitglied der Feuerwehr. „Es ist toll, dass in unserer Stadt, die viele Leute hat, die schon erfahrener sind, auch ganz viele junge Leute sind, die sich einbringen wollen“, betonte Stadtvertreterpräsident Helmut Schapper.