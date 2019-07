Alkohol am Steuer : Mit 1,3 Promille nachts durch Neustadt-Glewe

von Andreas Münchow

15. Juli 2019, 09:11 Uhr

Dachte er, die Polizei ist in Neustadt nur bei der Airbeat präsent? Polizisten stoppten am frühen Sonnabendmorgen in der Stadt einen Autofahrer, der laut Atemalkoholtest mit 1,3 Promille unterwegs war. Sie brachten den 31-Jährigen zur Blutprobenentnahme und stellten den Führerschein sicher. Dazu gabs eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Wie Polizeisprecher Klaus Wiechmann am Sonntagnachmittag auf SVZ-Anfrage sagte, hielt sich das sonstige Einsatzgeschehen außerhalb der Airbeat in Grenzen. Möglicherweise spielte die erhöhte Polizeipräsenz in der Region eine Rolle. Die Beamten mussten allerdings gleich dreimal wegen häuslicher Gewalt in Familien nach Ludwigslust und Prislich ausrücken.