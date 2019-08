von svz.de

01. August 2019, 07:17 Uhr

Die Stadtfraktion der Linken in Ludwigslust und Mitglieder der Basisorganisation der Stadt laden am heutigen Donnerstag zu „Marktgesprächen“ auf dem Alexandrinenplatz in Ludwigslust ein. Bei Kaffee und Tee wird von 10 bis 12 Uhr über bewegende Themen gesprochen. Die linken Marktgespräche finden jeden ersten Donnerstag im Monat in Ludwigslust statt.