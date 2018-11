Ludwigslust : Marktgespräche mit den Linken

von svz.de

28. November 2018, 07:29 Uhr

Die Landtagsabgeordnete Jacqueline Bernhardt, Fraktion Die Linke, und Mitglieder der Basisorganisation der Stadt treffen sich am Donnerstag, dem 6. Dezember, zu „Marktgesprächen“ auf dem Alexandrinenplatz in Ludwigslust. Bei Kaffee und Tee wird in der Zeit von 10 bis 12 Uhr über bewegende Themen gesprochen und neben einem Info-Zelt wird es eine „Kummerkasten-Folie“ für die Sorgen, Ideen und Fragen der Bürger geben. Interessierte sind zu den Marktgesprächen herzlich willkommen und ausdrücklich eingeladen.

Die linken Marktgespräche finden zukünftig jeden ersten Donnerstag im Monat in Ludwigslust statt.