Ludwigslust : Ludwigslust verleiht Ehrenamtsdiplome

von svz.de

23. Juli 2019, 05:00 Uhr

Wer sich im Ehrenamt engagiert, der soll beim Stadtball in Ludwigslust am 19. Oktober wieder besonders ausgezeichnet werden. Auf der Ehrenamtsveranstaltung, die um 18.30 Uhr in der Stadthalle Ludwigslust beginnt, wird das Ehrenamtsdiplom verliehen.

Für Ludwigslust ist das ehrenamtliche Engagement unverzichtbar. Ohne diese Tätigkeit gäbe es eine Vielzahl von sportlichen, kulturellen, Bildungs- und Freizeitangeboten nicht. Der Abend soll genutzt werden, um besondere Leistungen im Ehrenamt anzuerkennen.

Alle Einzelpersonen, Gruppen, Initiativen, Vereine und Verbände sind herzlich eingeladen, gemeinsam in geselliger Runde zu feiern. Für dieses Event sollten sich alle, die dabei sein wollen, jetzt Karten sichern. In der Tradition des ehemaligen Balls der Vereine folgt nach der Würdigung des Ehrenamts der gesellige Teil der Veranstaltung.

Eintrittskarten können jetzt bestellt werden und sind mit dem Verkaufsstart am 26. August bis zum 6. September 2019 abzuholen. Nicht benötigte Eintrittskarten gehen anschließend in den allgemeinen Verkauf.

Informationen: Stadt Ludwigslust, Evelyn Wegner und Olaf Schmidt, Mail: stadt@ludwigslust.de und telefonisch unter Telefon 03874/ 5260.