Ludwigslust: Jugendlicher bei Wildunfall schwer verletzt

14. Juli 2020, 09:17 Uhr

Bei einem Zusammenstoß mit einem Reh ist am späten Montagabend auf der Landesstraße 081 bei Muchow der Fahrer eines Kleinkraftrades schwer verletzt worden. Der 16-jährige Verunglückte wurde wenig später in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Das Reh verendete an der Unfallstelle. In der vergangenen Woche ereigneten sich 63 Wildunfälle im Landkreis Ludwigslust- Parchim. Personen wurden dabei nicht verletzt, jedoch kam es in Einzelfällen zu Sachschäden in Höhe von mehreren Tausend Euro.