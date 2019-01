Ludwigslust: Fußgänger von Auto erfasst und leicht verletzt

von svz.de

15. Januar 2019, 14:34 Uhr

In Ludwigslust wurde am Dienstagmorgen ein 18-Jähriger von einem PKW erfasst und dabei leicht verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen übersah die 42-jährige Autofahrerin beim Abbiegen in die Christian-Ludwig-Str. offenbar den dunkel gekleideten Mann, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der 18-Jährige stürzte und erlitt dabei leichte Verletzungen. Er wurde vorsichtshalber zur medizinischen Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus in Ludwigslust gebracht. Die 42-Jährige blieb unverletzt. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern weiter an.