Ludwigslust: Fußgänger von Auto angefahren

von Polizeiinspektion Ludwigslust

21. November 2019, 10:17 Uhr

In Ludwigslust ist am späten Mittwochnachmittag ein Fußgänger von einem PKW angefahren und schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich kurz vor 17 Uhr in der Clara- Zetkin- Straße an einer Ampelanlage. Bei dem Zusammenprall erlitt der 69-jährige Fußgänger Kopfverletzungen. Er wurde daraufhin zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des beteiligten PKW blieb unverletzt, an seinem Wagen entstand Sachschaden. Zur genauen Unfallursache ermittelt jetzt die Polizei.