Ludwigslust: Ansprechen von Kindern- Polizei prüft Vorfall

von svz.de

31. Januar 2019, 09:57 Uhr

Die Polizei geht derzeit Hinweisen zu einem Vorfall nach, bei dem zwei Kinder in Dömitz aus einem PKW heraus angesprochen worden sein sollen. Nach Angaben der 12 und 14 Jahre alten Jungen habe der Fahrer versucht, sie ins Auto zu locken. Die Angesprochenen gingen jedoch nicht darauf ein und setzten ihren Fußweg fort. Der Vorfall soll sich am Dienstag gegen 15 Uhr an einer Bushaltestelle an der Ludwigsluster Straße ereignet haben. Der augenscheinlich 70-jährige Fahrer soll mit einem blauen VW Caddy unterwegs gewesen sein. Der beschriebene Vorfall, der der Polizei am Mittwochnachmittag mitgeteilt wurde, wird nun durch die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) geprüft. Zur Aufklärung bittet die Polizei um weitere Hinweise aus der Bevölkerung.