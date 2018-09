Kummer : Löscheinsatz mitten im Wald

Rund 60 Feuerwehrleute kämpfen in unwegsamem Gelände gegen Flammen

von Kathrin Neumann

17. September 2018, 22:25 Uhr

In einem Waldstück nahe der B 5 bei Kummer ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Rund 60 Feuerwehrleute aus der Region waren im Einsatz, um die Flammen zu löschen. „Größte Schwierigkeit war, die Einsatzkräfte ohne Ortskenntnis vor Ort zu bringen“, sagte Einsatzleiter Stefan Geier. Gegen 20.30 Uhr sei das Feuer unter Kontrolle gewesen. Die Nachlöscharbeiten dauerten bei Redaktionsschluss an.