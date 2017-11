Krenzliner Straße freigegeben

vergrößern 1 von 1 Foto: Mick 1 von 1

von Michael Seifert

erstellt am 17.Nov.2017 | 19:00 Uhr

Oskar und Helene hielten stolz das rot-weiße Band in der Hand. Gemeinsam mit ihrem Opa Lothar Bittermann, der mit seinem Elektromobil unterwegs war, gehörten die beiden Kleinen zu den ersten, die auf dem neuen Asphalt der Krenzliner Straße in Kummer unterwegs waren.

Minuten zuvor hatte Jens Gröger, Fachbereichsleiter Stadtent wicklung und Tiefbau der Stadt Ludwigslust, mit Ortsteilvorsteher Udo Jauert, Vertretern von Baufirma, mit Planern und der zuständigen Mitarbeiterin vom StaLU Westmecklenburg als Fördermittelgeber die sanierte Straße offiziell freigegeben. „Wir hätten die Übergabe gern drei Wochen früher machen wollen. Das Wetter passt ja heute mit Sonnenschein. Die Sonne hätten wir uns auch beim Bauen gewünscht, aber der extreme Regen hat der Terminplanung einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagte Jens Gröger gestern Vormittag bei der Übergabe.



Mit der Bürgerwerkstatt fing es 2015 an





Und er gab auch gleich einen kleinen Rückblick auf das Vorhaben, mit dem sich die Infrastruktur des Ludwigsluster Ortsteils noch weiter verbessert und die Attraktivität des Dorfes erhöht. „Im Jahr 2015 gab es zur Vorstellung der Maßnahme eine Bürgerwerkstatt, dann folgten 2016 Planung und Entwurfsplanung sowie Ausschreibung“, so der Fachbereichsleiter. „Dass frühzeitig die Bürger mit einbezogen wurden, war gut und richtig“, ergänzt Udo Jauert, der sich freut, dass sich die Straße nun in einem top Zustand befindet. Aber auch bedauert, dass es hier keine verkehrsberuhigenden Elemente gibt.

„Wir haben auf rund 680 Metern nicht nur Arbeiten im Straßenbau und in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband ZkWAL in der Kanalisation ausgeführt, auch die Straßenbeleuchtung ist komplett erneuert. Die Leute haben uns auch gesagt, dass das Kopfsteinpflaster im Hauptstreifen neben den Gehwegen vor den Grundstücksgrenzen auch was für das Auge ist.“ Zugleich wollte sich Jens Gröger für die sehr gute Arbeit der Planer und Bauaauführenden bedanken und schloss in dieses Lob auch die gute Zusammenarbeit mit der Ortsteilvertretung Kummer mit ein, die die Stadt stets konstruktiv unterstützt habe.

Vor eineinhalb Wochen erfolgte die Bauvorabnahme, die neue Trasse ist bis auf einige Restarbeiten an den Banketten fertig.

Seit März dieses Jahres hatte die Firma MUT Kommunalbau GmbH die Krenzliner Straße in Kummer im Auftrag der Stadt Ludwigslust ausgebaut. Unter anderem war in den vergangenen Wochen und Monaten ein neuer Regenwasserkanal verlegt worden, Elektrokabel für die neue LED-Straßenbeleuchtung und Leerrohre für Glasfaserkabel kamen in die Erde.

Baufirma und Stadt schreiben jetzt die Schlussrechnung. Rund 630 000 Euro hat die Stadt in die Krenzliner Straße investiert, die über das Bodenordnungsverfahren Kummer ausgebaut wurde. 65 Prozent davon werden über Fördermittel finanziert. Vom Rest werden 75 Prozent laut Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Ludwigslust auf die Anlieger umgelegt.