Picher : Kreis sucht Dörfer mit Zukunft

Als einer der ersten Kandidaten stellte sich Picher vor / Ende Juni sollen Sieger des Dorfwettbewerbs auf Landkreisebene feststehen

08. April 2018, 05:00 Uhr

Keine Zeit zu verlieren hatte Bürgermeister Detlef Christ. Schließlich wollte er die Jury des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ von seiner Gemeinde überzeugen. Und dabei hat Detlef Christ schon schlechte Erfahrungen gemacht, denn jedes Kandidaten-Dorf hat exakt zwei Stunden Zeit, sich zu präsentieren. „Als wir 2010 bei diesem Wettbewerb mitgemacht und es bis auf die Bundesebene geschafft haben, konnten wir unsere Präsentation nicht zu Ende bringen. Nach zwei Stunden stand damals ein Jurymitglied auf und meinte, jetzt ist Schluss“, erzählt Christ. So einen Abbruch wollte er nicht noch einmal riskieren, viel zeigen wollte er trotzdem.

Denn Detlef Christ und das gesamte Dorf sind ehrgeizig. „Ich möchte mit unserer Gemeinde weit kommen“, so der Bürgermeister. Am liebsten würde er es erneut bis auf die Bundesebene schaffen. Bis dahin ist es aber noch ein langer Weg. Zunächst steht der Entscheid auf Kreisebene an. „Dieses Mal nehmen 27 Gemeinden aus dem Kreis Ludwigslust-Parchim am Wettbewerb teil“, erklärt Petra Conradt, Jury-Mitglied und Sachbearbeiterin im Fachdienst Regionalmanagement und Europa des Landkreises. Davon liegen sechs Gemeinden im Amt Hagenow-Land. So treten neben Picher auch Gammelin, Bresegard bei Picher, Hoort, Alt Zachun und Strohkirchen an.

Mit stetem Blick auf die Uhr galt es also für den Bürgermeister, der Jury die Besonderheiten Pichers näher zu bringen. „Einen hohen Stellenwert bei unserer Arbeit nehmen junge Familien ein, aber auch ältere Menschen können sich hier wohl fühlen.“ Denn in Picher bräuchten sie kein Auto – Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, Geldautomat, für die Grundversorgung sei nahezu alles vorhanden, meint Christ, bevor er die Jury zu einem Rundgang einlädt.

Start ist am Dorfgemeinschaftshaus. Von dort geht es in die Kirche und in den Baby-Park. Dann ist das neue Wohngebiet im Birkenweg, das geplante Baugebiet am Sportplatz, der neue Löschwasserteich, die Kita und der Einkaufsmarkt an der Reihe, bevor der Weg zurück zum Dorfgemeinschaftshaus führt. Das Ganze in einer Stunde und 55 Minuten. Im Gesicht von Bürgermeister Christ macht sich Erleichterung breit – bis Petra Conradt fragt, ob sie nicht auch noch die Schule ansehen könnte. Nach kurzer Diskussion und Einigung, dass es sich nicht auf das Zeitkonto auswirkt, wird auch diese noch besucht. Danach hat es der Bürgermeister dann aber wirklich geschafft: „Mein Eindruck ist, wir dürfen sehr zufrieden sein. Auch wenn ich noch viel mehr hätte erzählen können, aber wir haben ja ein Zeitlimit.“