Klein Krams : Kramserei: Gemeinsam ein Baumhaus bauen

von svz.de

17. Juli 2019, 05:00 Uhr

Hier wird gebaut: Und zwar auf dem Gelände der Kramserei in Klein Krams. Dort finden in den Ferien für Kinder und Jugendliche mehrere Workshops statt. Am Donnerstag und Freitag, 18. und 19. Juli, findet ein Baumhaus-Workshop statt. Gemeinsam soll daran gezimmert werden. Zweimal vier Stunden sind jeweils ab 14 Uhr dafür vorgesehen. Einen kleinen Imbiss gibt es an beiden Tagen. Fotos von der Entstehung werden per E-Mail geschickt, damit die jungen Architekten eine schöne Ferienerinnerung haben. Erwachsene sind nur für Bring- und Abholservice erlaubt. Das neue Baumhaus wird am Freitagfeierabend eingeweiht mit Eisbombe, Limo und Stockbrot.