20 Jahre Feuerwehrhaus : Kraak lädt zum Jubiläumsfest

27. Juni 2019, 05:00 Uhr

20 Jahre gibt es das Feuerwehrhaus in Kraak nun schon. Und das soll gefeiert werden. Am Sonnabend, 6. Juli, ab 14 Uhr ist ein Tag der offenen Tür geplant. An diesem veranstalten die Kameraden der Freiwilligen Wehr auch das alljährliche Schlauchturmfest mit Wettkampf im Löschangriff nass. Beide Veranstaltungen finden am und um das Feuerwehrhaus in der Langen Dorfstraße 15a in Kraak statt.