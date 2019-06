Dömitz : Kosaken-Chor singt

von svz.de

24. Juni 2019, 05:00 Uhr

Der Schwarzmeer Kosaken-Chor gastiert am Sonnabend, dem 31. August 2019, um 16 Uhr in der Johanneskirche in Dömitz am Slüterplatz. Das festliche Konzert steht unter der musikalischen Gesamtleitung und persönlichen Mitwirkung von Peter Orloff, der einst als jüngster Sänger aller Kosakenchöre der Welt – damals gemeinsam mit Ivan Rebroff – im Schwarzmeer Kosaken-Chor seine legendäre Karriere begründete und inzwischen sein 60-jähriges Bühnen-Jubiläum feiert.

Karten gibt es in der Tourist-Info, Rathausplatz 1, sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.