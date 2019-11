Ludwigslust : Konzertlesung im Rathaus

Stephan Krawczyk und Roman Grafe am 28. November in Ludwigslust zu Gast

von Andreas Münchow

18. November 2019, 15:27 Uhr

Eine Konzertlesung mit Stephan Krawczyk findet am Donnerstag, dem 28. November, um 19 Uhr im Ludwigsluster Rathaus gemeinsam mit Buchautor Roman Grafe statt.

Stephan Krawczyk wird Silvester 1955 in Weida/Thüringen geboren. Nach Abitur und dem Studium der Konzertgitarre an der Franz-Liszt-Hochschule in Weimar ist er seit 1980 freiberuflicher Sänger. 1981 gewinnt er den Nationalen Chansonwettbewerb der DDR, zieht 1984 in die Hauptstadt Berlin. Im selben Jahr beginnt er zu schreiben, im Jahr darauf wird ein Berufsverbot über ihn verhängt. Er tritt gemeinsam mit Freya Klier in Kirchen auf, wird zur Symbolfigur der DDR-Bürgerbewegung. Am 17.1.1988 verhaftet die Stasi den oppositionellen Künstler und schiebt ihn 16 Tage später in den Westen ab.

Im selben Jahr, nun in Westberlin, gründet Krawczyk die Bürgerinitiative „FCKW Stop! Jeder Tag zählt“. Konzerttourneen führen ihn durch den deutschsprachigen westeuropäischen Raum, nach Nordamerika, Frankreich, Spanien, Italien.

Roman Grafe, geboren 1968 im Nordosten der DDR, ist Autor und Filmemacher. Nach seiner Übersiedlung im Januar 1989 nach Bayern studierte er in der Schweiz Journalistik. Seit 1993 arbeitet er unter anderem für die ARD, die „Süddeutsche Zeitung“, die „FAZ“ und „Die Zeit“.

2002 erschien im Siedler-Verlag seine vielbeachtete Chronik „Die Grenze durch Deutschland“, 2004 das Buch „Deutsche Gerechtigkeit“. 2009 veröffentlichte er als Herausgeber „Die Schuld der Mitläufer. Anpassen oder Widerstehen in der DDR“ im Pantheon-Verlag. In diesem Buch sind unter anderem Texte von Wolf Biermann, Freya Klier und Erich Loest erschienen. Gemeinsam mit Stephan Krawczyk wird er am 28. November aus diesem Buch vorlesen.

Fotos: Degenkolbe/Schulte