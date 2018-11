Grabow : Konzert in Kirche vor dem Advent

von svz.de

26. November 2018, 08:50 Uhr

Schüler und Lehrer aus der Musikschule „Johannes Matthias Sperger“ laden am kommenden Sonnabend, dem 1. Dezember, in die Kirche „St. Georg“ in Grabow ein. Ab 16 Uhr erklingt am Vorabend des 1. Advents ein Konzert. Besucher können sich laut Ankündigung auf vorweihnachtliche Musik mit Solisten und Ensembles freuen.

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei, eine kleine Spende für den Förderverein der Musikschule wird gerne entgegen genommen.