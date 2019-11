Ludwigslust : Kontrabassisten ziehen weiter

Internationaler Sperger-Wettbewerb findet 2020 nicht in Ludwigslust, sondern in Rostock statt / Stadt kann Defizit nicht tragen

von Kathrin Neumann

13. November 2019, 14:02 Uhr

Auf der offiziellen Internetseite wird noch für den Internationalen Sperger-Wettbewerb für Kontrabass 2020 in Ludwigslust geworben. Doch seit Montagabend steht fest, dass die Stadt nicht Austragungsort sein wird. Das bestätigte Reinhard Mach gestern Nachmittag gegenüber SVZ. Mit dem Bürgermeister und mit Mareike König vom Kulturmanagement der Stadt sprach SVZ-Redakteurin Kathrin Neumann.

Was ist passiert, dass die Sperger-Gesellschaft mit ihrem Wettbewerb Ludwigslust verlässt?

Reinhard Mach: Für den Sperger-Wettbewerb 2018 hatte sich die Stadt nach einigen Diskussionen bereiterklärt, in die Rolle des Veranstalters zu schlüpfen. Im Nachgang mussten wir feststellen, dass unser Finanzierungsplan nicht aufging. Am Ende hatten wir einen nicht unerheblichen Betrag auf der Ausgabenseite, der nicht durch Einnahmen gedeckt war. Dass wir keinen weiteren Wettbewerb als Veranstalter unter solchen Bedingungen organisieren können, hatten wir schon bei der Auswertung deutlich gesagt. Trotzdem sahen wir uns dann mit Erwartungen aus dem Vorstand der Sperger-Gesellschaft konfrontiert, die wir finanziell trotz der unglaublich großen Unterstützung aus der Region nicht dargestellt bekommen haben. Erneut stand ein Fehlbetrag in fünfstelliger Höhe im Raum. Schließlich habe ich der Sperger-Gesellschaft mitgeteilt, dass ich der Stadtvertretung nicht empfehlen kann, den Wettbewerb in Ludwigslust durchzuführen, wenn es nicht gelingt, die große Finanzierungslücke mithilfe der Gesellschaft zu schließen. Doch das konnte man sich im Vorstand nicht vorstellen. Ich bin froh, dass die Sperger-Gesellschaft in Kooperation mit der Hochschule für Musik und Theater Rostock und der Hansestadt Rostock die Möglichkeit gefunden hat, den 2020er-Wettbewerb dort durchzuführen.

Finden Sie es nicht schade, dass der Kontrabass-Wettbewerb nun vom Originalschauplatz, an dem Sperger wirkte, wegzieht?

Reinhard Mach: Ich bedaure, dass es diesmal nicht gelungen ist, in einem anderen Miteinander das Ziel zu erreichen. Ich schließe aber nicht aus, dass der Wettbewerb irgendwann doch wieder hier stattfindet. Aber dann müsste die Lastenverteilung hinsichtlich der finanziellen und organisatorischen Verantwortung anders aussehen. Die alleinige Finanzverantwortung für einen so großen Wettbewerb ist aktuell für Ludwigslust zu groß.

Was bedeutete der Wettbewerb für die Stadt?

Reinhard Mach: Eine Woche internationale Gäste, junge Leute, die mit ihren Kontrabässen durch die Stadt ziehen. Und die Ludwigslust möglicherweise in ihrer Erinnerung behalten und auch mal darüber sprechen.

Mareike König: Eine wichtige Komponente ist dabei aber auch, an Johann Matthias Sperger zu erinnern.

Wie soll das künftig geschehen?

Reinhard Mach: Wir denken über Alternativen ohne Wettbewerb nach. Zum Beispiel könnte das Preisträgerkonzert in Ludwigslust stattfinden. Das war für 2020 auch schon angedacht, ist aber aus terminlichen Gründen nicht möglich. Positiv ist, dass wir schon viele honorige Kontrabassisten aus aller Welt kennengelernt haben. Die Stadt bleibt ja auch Mitglied der Sperger-Gesellschaft, und wir torpedieren den Wettbewerb nicht. Wie in den vergangenen Jahren wollen wir – so denke ich – auch weiterhin einen der Preise ausloben.

Mareike König: Bei der Einweihung der Sperger-Statue waren Jury-Mitglieder und Musiker von der Musikschule aufgetreten. Dabei wurden Passanten spontan einbezogen. Wenn so etwas Aufsehen erregt und überschwappt, ist es doch cool. Wir sind am Überlegen, wie man so eine Stimmung im öffentlichen Raum aufbauen kann, ohne dass man erst in den Goldenen Saal oder eine Kirche gehen muss.

Hatten Sie das Signal an die Sperger-Gesellschaft mit den städtischen Gremien abgestimmt?

Reinhard Mach: Nein. Die Entscheidung hat ja auch nicht nur mit Finanzen zu tun, sondern auch mit dem personellen Aufwand, den wir für den Wettbewerb betrieben haben. Der war im Verhältnis zu den Menschen, die wir hier in der Region damit erreicht haben, und im Vergleich zu allen anderen Kulturveranstaltungen, die wir hier unterstützen, doch erheblich. Da musste man sich fragen, ob das gerecht ist. In die städtischen Gremien werde ich mit dem Thema natürlich noch gehen.