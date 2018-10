Neustadt-Glewe : Kontakt über die Kunst

Projekt auf der Neustädter Burg mit Hellmut Martensen bringt Deutsche und Flüchtlinge zusammen SVZ-Autor Sameer Alzouabi ist dabei

von Kathrin Neumann

25. Oktober 2018, 05:00 Uhr

Als ich nach Deutschland kam, wusste ich nicht viel von diesem Land. Ich hatte einige Nachrichten gehört und Berichte gelesen. Und ich kannte deutsche Produkte, Autos und Dampfzüge zum Beispiel. Als ich ein kleines Kind war, fuhren sie an unserem Dorf in Syrien vorbei. Um dieses Land, in dem ich nun lebe, besser kennenzulernen, entschied ich mich, am Projekt „Über die Kunst soziale Teilnahme erreichen und das Selbstwertgefühl steigern“ teilzunehmen.

Aber es gab noch mehr Gründe, dem Vorschlag unserer Betreuerin von der Arbeiterwohlfahrt (Awo), Simona Kaiser, zu folgen. Einer davon ist der Ort des Projektes – die Burg in Neustadt-Glewe. Ich liebe solche Zeugen der Geschichte und dachte bisher, dass es solche Schlösser und Festungen – außer in Italien und Griechenland – in Europa nicht gibt.

Rund zehn Frauen und Männer, Jugendliche und Studenten, Deutsche und Flüchtlinge nehmen an dem Projekt teil. „Über künstlerische Aktionen soll das Zusammenleben unterschiedlichster Menschen verbessert und das Selbstwertgefühl gesteigert werden“, erklärt Projektleiter Hellmut Martensen, Grafiker aus Neustadt-Glewe. „Wir wollen über verschiedene künstlerische Techniken und Aufgabenstellungen die Heimatregion und deren Geschichte nahebringen.“ Malerei, Grafik, Architektur, Fotografie und Literatur spielen eine Rolle. Hauptthemen sind dabei die Geschichte der Region Neustadt-Glewe, die Industriegeschichte, die Kunst in der Region und die Museumstätigkeit.

Und wenn man gar nicht das Talent fürs Zeichnen besitzt? Dann ist das kein Problem. „Es geht überhaupt nicht darum, einen Wettbewerb in künstlerischen Fähigkeiten zu betreiben“, betont Hellmut Martensen. „Jeder soll da abgeholt werden, wo er gerade ist. Richtig und falsch sind dabei nicht die Kriterien.“ Vielmehr gehe es darum, über die persönliche künstlerische Äußerung Klarheit über sich zu gewinnen und das Bewusstsein für den eigenen Wert zu steigern.

Britta Kley, verantwortlich für Burg und Museum, sieht noch einen weiteren Effekt: „Die Ergebnisse der Arbeit, die künstlerischen Werke und deren Veröffentlichung werden Beachtung finden und die gemeinsame Arbeit der Teilnehmer in den Mittelpunkt stellen.“ Sie wünsche sich, dass das Miteinander in der Gesellschaft befördert werde. „Die Begegnung von Kunst und Geschichte im Gemäuer unserer Burg und in unserer Stadt zu ermöglichen, betrachte ich als eine meiner wichtigen Aufgaben“, so Britta Kley. „Deshalb begleite ich das Projekt gern.“

Und wie sehen es die anderen Teilnehmer selbst? „Ich habe Freude an der Kommunikation und an Kreativität“, sagt Martina, die jeden Freitag aus Parchim rund 25 Kilometer bis nach Neustadt-Glewe fährt. Auch wenn nicht jeder das künstlerische Talent habe, sei es eine gute Sache. „Wir lernen ja alle zusammen.“ Jacky, eine Neuntklässlerin, sagt: „Ich mag Kunst, und die Gesellschaft gefällt mir. Ich bin glücklich teilzunehmen.“ Thanaa Alhilal ist Lehrerin und Absolventin der Geschichtswissenschaften. „Ich liebe Geschichte und alten Zivilisationen und bin dankbar, an dem Projekt teilnehmen zu können“, betont sie. „Es wird mir mehr über die europäische Kultur zeigen und wie die alte deutsche Gesellschaft lebte vor etwa 700 Jahren.“

Das Projekt auf der Neustädter Burg, an dem auch meine Frau teilnimmt, dauert insgesamt sechs Monate. Ich fahre gern dorthin, auch um Kontakt zu Deutschen aufzubauen und meine neue Sprache zu verbessern.