Grabow : Klezmer im Schützenhaus

30. Juni 2019, 19:54 Uhr

Das David- Orlowsky-Trio verabschiedet sich. Über dieses Konzert, das auch im Schützenhaus Grabow stattfinden wird, freut sich Bürgermeisterin Kathleen Bartels sehr. „Das Konzert war sehr schnell ausverkauft“, sagt Kathleen Bartels. Wohl kaum ein anderes Ensemble hat die Tradition der Klezmermusik auf faszinierendere Weise fortgeführt als das David-Orlowsky-Trio. Nach 20 gemeinsamen Bühnenjahren verabschiedet sich das Trio in diesem Jahr von seinem Publikum – auch im Festspielsommer von MV. Während ihrer Abschiedstour machen die drei Musiker auch Station in Mecklenburg-Vorpommern. In Pasewalk und Dargun haben die Konzerte schon stattgefunden. Die letzte Station ist Grabow am 11. Juli.