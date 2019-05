von svz.de

31. Mai 2019, 07:47 Uhr

Hundevorstellungen, Zauberer, Ponyreiten, Gestalten von Gipsfiguren... Das alles ist am kommenden Sonnabend, 1. Juni, am Internationalen Kindertag auch in Dömitz möglich. Der Verein, die Initiative Leben und Kultur Dömitz – kurz LuK – lädt alle Mädchen und Jungen zum Kindertag ein. Um 15 Uhr gehts auf dem Festungshof los.