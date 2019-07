Gross Laasch : Kindercamp

von svz.de

16. Juli 2019, 05:00 Uhr

In der letzten Ferienwoche, vom 5. bis 8. August, findet in der Kirchengemeinde Groß Laasch-Lüblow- Wöbbelin wieder ein Kindercamp statt. In diesem Jahr geht es um biblische Geschichten rund um das Essen. Und dann wird natürlich gemeinsam gekocht. Auf dem Plan steht neben Badeausflügen und Spielplatzbesuchen das gemeinsame Zubereiten aller Mahlzeiten.

Los geht es am 5. August um 8.30 Uhr. Die Kinder verbringen den Tag im Pfarrpark / Pfarrhaus Groß Laasch und schlafen zu Hause. Einzige Ausnahme ist der letzte Abend. Von Mittwoch zu Donnerstag können alle Kinder im Pfarrhaus übernachten. Anmeldeformulare gibt es im Backshop Groß Laasch. Sie sollten im Laascher Pfarramt abgegeben werden.