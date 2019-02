Ludwigslust : Kenntnisse zur Buchhaltung

Um die Finanzbuchhaltung geht es in einem Kurs, den die Volkshochschule jetzt anbietet.

von svz.de

07. Februar 2019, 08:57 Uhr

Um die Finanzbuchhaltung geht es in einem Kurs, den die Volkshochschule jetzt anbietet. Dabei werden die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen sowie grundlegende Buchführungskenntnisse des Geschäftsgeschehens vermittelt. Der Kurs findet vom 16. Februar bis 9. März jeweils sonnabends von 9 bis 15.15 Uhr in der Volkshochschule in Ludwigslust statt. Anmeldungen bitte unter Telefon 03871/722 43 01.