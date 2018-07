Dömitz : Keine Mehrheit für höhere Steuern

Pro: Den leichten Weg gemieden Die Entscheidung gegen die Steuererhöhung fiel mit dem knappsten aller möglichen Ergebnisse. Patt heißt abgelehnt. Heißt aber auch, dass es keine leichte Entscheidung war. Aber sie ist gut. Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer zu erhöhen, ist der einfachste Weg. Doch damit belastet man alle – Grundstückseigentümer, Mieter und Unternehmer, ohne dass sie sich wehren können. Besser ist es zu schauen, in welche freiwilligen Aufgaben Geld fließt und wie viele Menschen davon profitieren. Und es muss auch der kritische Blick auf die Festung erlaubt sein. Sie ist zweifelsohne ein wertvolles Zeugnis der norddeutschen und mecklenburgischen Geschichte. Aber wenn sie so wichtig ist – warum lässt man eine kleine Stadt wie Dömitz damit allein? Die Festung sollte dem Land wichtig genug sein, um ernsthaft zu den laufenden Kosten beizutragen. Oder sie sogar ganz zu übernehmen. Wenn das Land die historische Anlage doch nicht so wertvoll findet, müssen es die Dömitzer auch nicht. Kathrin Neumann Kontra: Nicht an falscher Stelle sparen Die Steuererhöhung wäre für die Stadt Dömitz wohl die beste Lösung für einen verbesserten Haushalt gewesen. Die Kosten wären auf alle Bürger gleichmäßig verteilt worden, niemand hätte sich ungerecht behandelt fühlen müssen. Denn was bedeutet es, wenn die Steuern nicht angehoben werden und weiterhin Geld im Haushalt fehlt? Kürzungen im Freizeitbereich, zum Beispiel bei Sportvereinen. Orte, an denen Menschen zusammenkommen und die eine Stadt prägen. Die ein Gemeinschaftsgefühl erzeugen. Besonders für Kinder und Jugendliche, aber auch für ältere Dömitzer, Polzer, Heidhofer oder Rüterberger sind sportliche Aktivitäten ein fester Bestandteil des täglichen Lebens. Den Haushalt ausgleichen zu wollen, in dem man noch mehr freiwillige Leistungen im Freizeit- und Kulturbereich streicht, ist eindeutig der falsche Weg. Dann sollten doch lieber alle Bürger ein wenig tiefer in die Tasche greifen, damit nicht am falschen Ende gespart werden muss. Dénise Schulze