Eldena : „Kaffeeklatsch“ in der Tagespflege

von svz.de

06. Februar 2019, 09:34 Uhr

„Dirks Kaffeeklatsch“ findet diesmal in der „Tagespflege Vitalis“ in Eldena statt. Der traditionelle, monatlich stattfindende „Kaffeeklatsch“, zu dem der Landtagsabgeordnete Dirk Friedriszik (SPD) regelmäßig jeden Monat die Bürger seines Wahlkreises einlädt, findet am kommenden Montag, 11. Februar, ab 14.30 Uhr in der „ Tagespflege Vitalis“ als öffentliche Veranstaltung statt.

Aufgrund des begrenzten Platzangebotes wird um Anmeldung unter 03874 / 47290, per Email an dirk-friedriszik@t-online.de, oder persönlich im Wahlkreisbüro des Landtagsabgeordneten am Alexandrinenplatz 7 in Ludwigslust gebeten.