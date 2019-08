Eldena : Junge Thomaner musizieren

von Sabrina Panknin

07. August 2019, 05:22 Uhr

Bach, Byrd, Mendelssohn Bartholdy, Schubert... das Repertoire dieser fünf jungen Musiker kann sich sehen lassen. Cornelius Thierfelder, Richard Selle, Jan Lutz, Jasper Lieckfeldt und Max Gläser bilden das Consortium Vivente. Gegründet im Sommer 2018, entstanden aus dem Thomanerchor. Die jungen Abiturienten wollten etwas Eigenes machen und nach dem Abitur nicht irgendetwas. Deshalb sind sie bereits seit vergangenem Montag auf Sommerreise. Dabei machen die jungen Thomaner auch Halt in Mecklenburg-Vorpommern.

Am kommenden Sonntag, 11. August, tritt das Consortium Vivente in der Kirche in Eldena auf. Um 19 Uhr wird es daher klassisch.

Als Ensemble gründeten sich die fünf jungen Männer, um neben dem Thomanerchor auch andere Musikbereiche zu erkunden.