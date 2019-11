Ludwigslust : Jugendforum wirbt in Bussen

Plakataktion in Fahrzeugen der VLP macht auf Workshops aufmerksam

von Mayk Pohle

14. November 2019, 18:00 Uhr

Ungewöhnliche Werbewege gehen die Organisatoren des 5. Jugendforums. Derzeit hängt in zahlreichen Bussen der Gesellschaft VLP Werbung für die beiden Veranstaltungen. Nico Conrad (r.) vom Kreisjugendring freut sich hier mit VLP-Geschäftsführer Stefan Lösel über die Unterstützung. Das Jugendforum beginnt am Sonnabend in Ludwigslust mit einem Workshoptag im „Zebef“, der von 10 bis 15 Uhr stattfinden wird. Am 20. November geht es dann an gleicher Stelle mit einer großen Podiumsdiskussion weiter. Anmeldung unter info@kjr-lup.de