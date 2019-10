Grabow : Jetzt geht’s rund

Neue Grabower Sporthalle im Hufenweg eingeweiht: Schul- wie auch Vereinssport soll es hier geben / Ein Name wird noch gesucht

von Sabrina Panknin

15. Oktober 2019, 05:00 Uhr

Grundsteinlegung, Richtfest, Einweihung – die wichtigsten Stationen eines Bauvorhabens. Beim Sporthallenbau in Grabow gibt es diese Etappen ebenfalls. Die Ziellinie überquert haben jetzt Landrat Stefan Sternberg, Bürgermeisterin Kathleen Bartels, Stadtvertretervorsteher Dirk Dobbertin und Architektin Annett Ohm. Dieses Quartett greift beherzt zu den Scheren und durchschneidet das Absperrband. „Endlich eingeweiht“, sagt auch Pascal. Der 16-jährige Schulsprecher der Regionalen Friedrich-Rohr-Schule spricht stellvertretend für seine Mitschüler bei der Einweihung der neuen Sporthalle im Hufenweg – direkt neben der Grundschule „Eldekinder“. Spricht damit wohl allen Kindern und Jugendlichen aus dem Herzen – wie auch Trainern und Sportlehrern. Sportlich geht es nun in Zukunft weiter. „Sportlich“ ist auch das Bauvorhaben gewesen, findet Wolfgang Kann, Ordnungsamtsleiter und erster Stadtrat.

Wie athletisch und akrobatisch es auf dem neuen – dem „heiligen“ – Hallenboden zugehen kann, zeigt Daniela Lehwald-Pelz. Die Rhönrad-Sportlerin macht sich kurz zuvor warm, dann steigt sie in ihr Rhönrad. Es geht rund in der neuen Halle. Nach der Sporteinheit geht der Staffelstab an Grabows Bürgermeisterin Kathleen Bartels, sie freue sich, dass die Turnhalle endlich fertig ist. Insgesamt kostet das Vorhaben 2,8 Millionen Euro – mehr als eine Million Euro flossen als Fördermittel in das Bauvorhaben: Förderung des Sportstättenbaus, Mittel aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums – kurz Eler – sowie Sonderbedarfszuweisungen aus dem Innenministerium. „Die Stadtvertreter haben eine sehr gute und kluge Entscheidung getroffen“, sagt Kathleen Bartels. Jetzt gibt es nicht nur für die Sportvereine der Stadt, sondern auch für die Mädchen und Jungen der Friedrich-Rohr-Schule ideale Bedingungen beim Sportunterricht.

Sprossenwände, Kletterstangen, Volleyball- und Badmintonanlagen, Handball- und Jugendfußballtore – dieses sportliche Equipment kommt aus Winnenden, komplettiert die neue Sporthalle in Grabow. „Damit die neue Sporthalle aber nicht mehr in zehn Jahren ,neue Sporthalle‘ genannt wird, rufen wir alle Schüler der Regionalen Schule auf, Namensvorschläge einzureichen“, sagt Kathleen Bartels. Bis Ende November können diese im Rathaus abgegeben werden.

Nach der Einweihung kommt nun die Premiere. Und die folgt nicht nur auf dem Fuß, sondern auch mit dem Fuß. Wie gut das Runde in das Eckige passt, zeigt sich bereits am Sonnabend, 19. Oktober. Dann tragen die Feuerwehrkameraden des Städtedreiecks – Ludwigslust, Neustadt-Glewe und Grabow – ihr Fußballturnier aus. Anstoß ist um 14 Uhr.