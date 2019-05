von svz.de

28. Mai 2019, 07:26 Uhr

Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Neustadt-Glewe lädt zur Mitgliederversammlung ein. Diese findet am morgigen Mittwoch in der Gaststätte „Am Rande“ in Hohewisch Ausbau statt. Beginn der Versammlung ist um 18 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Bericht des Vorstandes und der Finanzbericht sowie die Bestätigung eines Ergänzungspachtvertrages.