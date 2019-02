Irish Folk im Kloster

von svz.de

Irish Folk mit „Woodwind & Steel“ wird am 23. Februar um 19.30 Uhr im Zarrentiner Kloster zu erleben sein. Das breit gefächerte Repertoire aus Songs, Jigs und Reels wird umrahmt von Stories und Gags, irisch-schottischem Humor und temporeichem Entertainment, das bei keinem traditionellen Pub-Abend in Irland fehlen darf. Woodwind & Steel genießt einen guten Ruf als Live-Band, die mit ihren Auftritten ihr Publikum in hunderten von Konzerten seit mehr als einem Jahrzehnt mitreißt und begeistert. Karten können im Kloster Zarrentin am Kirchplatz, unter der Telefonnummer 038851/838510, im Tee- und Geschenkestübchen Ilona Ködderitzsch in der Hauptstraße 12 und, soweit verfügbar, an der Abendkasse erworben werden.