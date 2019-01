Neustadt-Glewe : In eisige Fluten stürzen

Das Team vom Barracuda-Beach lädt am Sonntag zum Eisbaden ein

von Onlineredaktion SVZ

04. Januar 2019, 20:00 Uhr

Mut braucht es dennoch, auch wenn das Eis in diesem Winter noch auf sich warten lässt. Um 11 Uhr am Sonntag, 6. Januar, veranstaltet der Barracuda Beach in Neustadt-Glewe wieder das Eisbaden zum Jahresanfang. Vor einem Jahr hatten sich Mutige gefunden und waren ins Wasser gestürzt – allerdings bei Sonnenschein. Auf den müssen die Bader wohl verzichten. Laut Wettervorhersage wird es alles andere als sonnig sein – eher kommt auch noch kühles Nass von oben.

Dennoch: Die Veranstalter freuen sich auf zahlreiche Besucher und Freiwillige. Wer lieber auf dem Trockenem bleibt, schaut einfach bei Glühwein und Bratwurst zu. Mit dem Wasser-Hindernislauf wartet eine weitere Herausforderung auf die Wagemutigen. Für Wärme sorgen neben der beliebten Fass-Sauna wieder Lagerfeuer, Gulaschkanone, Kuchen, Pulled Pork Burger, Steak und heiße Getränke.