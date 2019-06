Neu Kaliß : Im Bauschpark wird gefeiert

Los geht es um 14 Uhr mit einem Open-Air-Gottesdienst im Festzelt

von svz.de

25. Juni 2019, 08:12 Uhr

Am 7. Juli wird im Bauschpark in Neu Kaliß gefeiert, teilt Pastorin Inga Millon mit. „Unser Kirchenchor hat bereits zugesagt, uns mit seinem Gesang zu erfreuen. Natürlich gibt es auch eine Predigt“, so die Pastorin. „Und vielleicht lässt sich ja sogar noch jemand taufen…?“

Anschließend gibt es Kaffee und Kuchen sowie auch Herzhaftes. Die Feuerwehr Neu Kaliß wird Dosenschießen anbieten, das Kinderhaus to Hus sowie die Gemeindepädagogin haben sich Basteleien ausgedacht. Familie Fähnrich wird Pony-Reiten anbieten. Wer Geschenke für seine Lieben sucht, wird am Stand der Bücherstube oder der Ergotherapie fündig werden.

Organisiert wird das Fest vom Psycho-Sozialen Wohnheim Neu Kaliß, dessen Personal und Bewohner mit vielen Besuchern einen schönen Nachmittag erleben wollen.