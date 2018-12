Ludwigslust : Illegaler Böller sichergestellt

Polizei fand den Feuerwerkskörper bei einem 30-Jährigen in Ludwigslust

von Kathrin Neumann

21. Dezember 2018, 14:18 Uhr

Silvester ist noch einige Tage entfernt, doch mit illegalen Böllern sah sich die Ludwigsluster Polizei schon jetzt konfrontiert. In der Nacht zu Freitag gegen 0.30 Uhr war einer Streife in der Ludwigsluster Kanalstraße ein junger Mann aufgefallen, der mitten auf der Fahrbahn stand. „Es war eine seltsame Situation. Als die Beamten den Mann ansprachen, erklärte er, dass er aus gesundheitlichen Gründen nicht so schnell über die Straße gehen könne“, berichtet Gilbert Küchler, Leiter des Polizeihauptreviers Ludwigslust. Den Polizisten fiel aber außerdem ein Böller auf, der aus der Hosentasche des 30-Jährigen herausschaute. „Beim näheren Betrachten wurde klar, dass dieser Böller nicht legal nach Deutschland eingeführt worden sein kann“, erklärt Gilbert Küchler. „Er ist überhaupt nicht beschriftet.“

Feuerwerkskörper, die in Deutschland erlaubt sind, sind mit mehreren Angaben beschriftet, unter anderem mit der Identifikationsnummer der Bundesanstalt für Materialforschung (BAM), der Kategorie des Feuerwerks sowie einer deutschen Gebrauchsanleitung. „Der Böller ist auch schwerer als üblich“, so Gilbert Küchler. Jedes Jahr sterben in Deutschland Menschen durch illegale Feuerwerkskörper.

Was er vorhatte und wo er den Böller gekauft hatte, ließ sich der 30-Jährige in Ludwigslust nicht entlocken. „Gegen ihn wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz gefertigt.“ Die Polizei werde in den kommenden Tagen das Thema illegale Böller auf jeden Fall im Blick haben.