von Sabrina Panknin

17. Januar 2019, 08:35 Uhr

Das diesjährige Amtserntefest im Bereich Dömitz-Malliß wirft schon jetzt seine Schatten voraus. In diesem wird die Gemeinde Vielank vom 6. bis 9. September Austragungsort des Festes sein. Wer an der Mitgestaltung des Amtserntefestes beteiligt sein möchte, kommt heute Abend (17. Januar) um 19.30 Uhr ins Dorfgemeinschaftshaus Vielank und schmiedet mit an tollen Ideen.