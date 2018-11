von sapa

06. November 2018, 09:47 Uhr

An der B5 in Grabow wurde dieser Hund am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr von einem Mitarbeiter des städtischen Bauhofes aufgegriffen. Derzeit befindet sich das Tier noch auf dem Gelände des Bauhofes.

Wer den Hund erkennt oder Hinweise zum Besitzer geben kann, möge sich bei der Verwaltung unter der Telefonnummer 038756/ 50395 melden.