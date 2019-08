Ludwigslust : Hoop-Dance im Zebef

von svz.de

09. August 2019, 05:20 Uhr

Alle interessierten Kinder ab sechs Jahre sind mit ihren Eltern oder Oma und Opa am 20. August eingeladen, im Saal des Zebef etwas ganz Neues auszuprobieren. In der Zeit von 17 bis 18.30 Uhr bietet eine erfahrene Trainerin des Hoop-Dance, Tanz mit Hula-Hoop-Reifen, einen kostenlosen Workshop an. Um Anmeldungen zur besseren Planung dieser Veranstaltung wird gebeten unter zebef@zebef.de oder Telefon 03874 / 571800.