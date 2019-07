von svz.de

23. Juli 2019, 05:00 Uhr

Das für Sonnabend, 27. Juli, geplante Hoffest in Niendorf an der Rögnitz muss ausfallen. Das teilen die Veranstalter, Familie Henze, mit. Grund ist ein Trauerfall in der Familie. Das Hoffest soll aber wiederholt werden. Ein neuer Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben.