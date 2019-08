Groß Laasch/Ludwigslust : Heute: Kurze Sperrung der A14 wegen Sprengung

Am heutigen Mittwoch, 7. August, wird die A14 zwischen dem Autobahnkreuz Schwerin und der Abfahrt Ludwigslust von 10 bis 10.30 Uhr vollgesperrt werden.

von Sabrina Panknin

07. August 2019, 05:20 Uhr

Einen sogenannten Verkehrs-Tweet (eine Statusmeldung; Anm. d. Red.) veröffentlichte die Polizei in Ludwigslust am gestrigen Dienstagnachmittag via Twitter. Am heutigen Mittwoch, 7. August, wird die A14 zwischen dem Autobahnkreuz Schwerin und der Abfahrt Ludwigslust von 10 bis 10.30 Uhr vollgesperrt werden. Grund: Im angrenzenden Waldstück nahe Groß Laasch wird Munition gesprengt. Im vergangenen Jahr hat es dort im Wald gebrannt, gelöscht werden konnte nur mittels Löschpanzer aufgrund der Munitionsbelastung im Wald. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde jetzt bei der Beräumung Munition zusammengetragen, die nur vor Ort gesprengt werden kann. Die kontrollierte Sprengung erfolgt nun am heutigen Mittwoch.