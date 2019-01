Wöbbelin : Heute in Wöbbelin: Klimawandel konkret

von svz.de

25. Januar 2019, 05:00 Uhr

„Vom Umtausch ausgeschlossen“ steht groß auf dem Plakat zur heutigen Veranstaltung in der Aula der Wöbbeliner Grundschule „Theodor Körner“ – es geht um den Klimawandel. Über Ursachen, Wirkungen und Lösungsansätze spricht um 19 Uhr Diplom-Ingenieur Martin Ebert in einem Vortrag über die Klimakrise.

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Groß Laasch-Lüblow-Wöbbelin lädt alle Interessierten zu dieser Veranstaltung ein. Martin Ebert wird über die derzeitige Entwicklung des Klimawandels sprechen und Möglichkeiten zum nachhaltigen Handeln aufzeigen.

Erst kürzlich hat der Wöbbeliner in der Lenne-Schule in Ludwigslust vor Schülern einen Vortrag gehalten, indem es genau um dieses Thema ging. Organisiert hatte diese Veranstaltung der Jugendrat Ludwigslust. Auch Pastorin Sabine Schümann freut sich auf rege Beteiligung an der Veranstaltung.