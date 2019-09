Ludwigslust : Haustier- und Familientag am Zebef

von Onlineredaktion pett

07. September 2019, 05:00 Uhr

Traditionell am dritten Septembersonntag lädt das Zebef von 14 bis 17 Uhr auch in diesem Jahr Kinder, Eltern, Großeltern und alle anderen interessierten Menschen am 15. September zum Haustier- und Familientag auf den Alexandrinenplatz in Ludwigslust ein. Zahlreiche größere und kleine Haustiere gibt es zu bestaunen, zu streicheln. Auch Fragen zur richtigen Haltung werden beantwortet. Neben typischen Haustieren sind darunter auch wieder weniger typische Tiere zu finden. So haben sich auch ein Imker und eine Assistenzhundetrainerin mit ihrer Vierbeinern angemeldet. Außerdem warten u.a. eine Hüpfburg, Ponyreiten, Bogenschießen, Kinderschminken, Wettmelken und noch vieles mehr.