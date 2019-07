Alt Jabel : Gut fürs Museum

Einsatzfahrzeug der Feuerwehr Alt Jabel ist schon 35 Jahre alt.

von Kathrin Neumann

08. Juli 2019, 11:37 Uhr

Sie mussten als Erste ihre Häuser verlassen und durften erst als Letzte zurückkehren. Ab Sonnabendmorgen konnten die Alt-Jabeler in ihr Dorf zurück. Dort bestimmten zu dieser Zeit immer noch Einsatzkräfte und Fahrzeuge von Polizei, Feuerwehr, Bundeswehr-Feuerwehr, DRK und THW das Bild. Vom Bereitstellungsraum an der Feuerwehr Alt Jabel aus wurden eintreffende Kräfte in den Einsatz geschickt. Nicht weit entfernt füllten Kameraden Wasser in die Tanks der Wasserwerfer. Und inmitten moderner Technik stand das Feuerwehrfahrzeug der Alt-Jabeler Wehr. Ein LO von 1984, der gut in ein Museum passen würde. Er hat die Tage des Waldbrandes überstanden, benötigte dafür aber auch in dieser Zeit die eine oder andere Reparatur. Die Gemeinde plant zwar bereits die Anschaffung eines neuen Fahrzeuges, geländegängig und mit Wassertank, wie Bürgermeisterin Christel Drewes vor wenigen Wochen gegenüber SVZ erklärt hatte. Ein erster Antrag auf Fördermittel sei aber unter Verweis auf die geforderte Brandschutzbedarfsplanung zurückgekommen. Derzeit werde am Fördermittelantrag weiter gearbeitet. „Der bürokratische Aufwand ist enorm“, hatte Christel Drewes seinerzeit betont.