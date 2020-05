Grabow: Zeugen stellen drei Jugendliche bei Einbruch

von Polizeiinspektion Ludwigslust

18. Mai 2020, 12:27 Uhr

Bereits am Freitagabend haben Zeugen drei Jugendliche in Muchow (Grabow) bei einem Einbruch in ein leerstehendes Wohnhaus gestellt. Die Verdächtigen im Alter von 13, 14 und 15 Jahren wurden anschließend der Polizei übergeben. Die aus der Region stammenden deutschen Jugendlichen sollen zunächst die Haustür beschädigt und dann in das Haus eingedrungen sein. Die drei Zeugen reagierten sofort und stellten die Eindringliche kurz darauf im Haus. Die Polizei nahm die Personalien der Tatverdächtigen sowie eine Strafanzeige wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls auf. Die Betreffenden wurden anschließend ihren Eltern übergeben. Für ihr couragiertes Handeln bedankt sich die Polizei an dieser Stelle bei den drei Zeugen.