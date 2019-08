Alt Jabel : Gottesdienst mit Posaunenchor

von svz.de

14. August 2019, 05:00 Uhr

Zu einem sogenannten Bläsergottesdienst lädt die Kirchengemeinde Alt Jabel am kommenden Sonntag, 18. August, um 10 Uhr in die Kirche nach Alt Jabel ein.

Vierzig Männer und Frauen der Posaunenchöre der Region gestalten unter der Leitung von Landesposaunenwart Martin Huss einen musikalischen Gottesdienst. Martin Huss wird auf seine temperamentvolle Art mit der Gemeinde kommunizieren und singen. Der gebürtige Argentinier lebt in Barkow bei Plau am See.

Wer gute Musik mag und wissen will, was der Jericho-Effekt ist, für den geht die Fahrt am Sonntag nach Alt Jabel.