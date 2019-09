Blievenstorf/Wabel : Gleitschirmspringer aus Kiefer gerettet

Der erfahrene 51-jährige Fallschirmspringer versuchte noch auf der angrenzenden Wiese zu landen, es gelang ihm aber nicht.

von Ralf Drefin

08. September 2019, 14:15 Uhr

Dieses Ziel hatte ein 51-Jähriger sicherlich nicht vor Augen: Am vergangenen Sonnabend gegen 16.30 Uhr wurde die Blievenstorfer Feuerwehr wie auch die Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Ludwigslust alarmiert. Zwischen Blievenstorf und Wabel hing ein Gleitschirmspringer zwischen den Wipfeln einer Kiefer. Der erfahrene 51-jährige Fallschirmspringer versuchte noch auf der angrenzenden Wiese zu landen, es gelang ihm aber nicht. Und so blieb er am Waldrand in den Baumkronen hängen. Er musste bis zum Eintreffen der Feuerwehr noch zirka 40 Minuten hängend ausharren, bis die Ludwigluster Drehleiter ihn aus seiner misslichen Lage befreien konnte, verletzt wurde niemand.