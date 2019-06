Malliß : Genuss-Radtour durch die Region

von svz.de

21. Juni 2019, 10:32 Uhr

Der Campingplatz am Wiesengrund in Malliß lädt alle Fahrradbegeisterten am morgigen Sonnabend, 22. Juni, zur Mallisser-Genuss-Rad-Tour ein. Die Fahrradtour startet um 10 Uhr vom Campingplatz aus, führt durch die Region, macht Station an einigen Eckpunkten rund um Malliß. Es gibt Köstliches aus der Gegend, während man sich sportlich betätigt. Die geführte Tagestour bietet sich auch als Ausflug für die gesamte Familie an.