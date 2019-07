von svz.de

24. Juli 2019, 05:00 Uhr

Zum gemeinsamen „Mitbring-Frühstück“ lädt die Initiative LUK am Sonntag, dem 4. August, auf den Slüterplatz in Dömitz ein. Los gehts um 11 Uhr. „Dieses Mal decken wir unseren Tisch gemeinsam. Bringen Sie etwas mit, was auf unserem Frühstückstisch für alle zum Angebot wird. Für Getränke und Kaffee ist gesorgt“, heißt es in der Ankündigung des Vereins.