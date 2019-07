Dömitz : Gemeinsames Frühstück

von svz.de

22. Juli 2019, 07:41 Uhr

Bürgerfrühstück mal anders: Die Dömitzer Initiative Leben und Kultur veranstaltet am Sonntag, dem 4. August, ein „Mitbring-Frühstück“. Beginn ist um 11 Uhr auf dem Slüterplatz an der Johanneskirche. An diesem Morgen soll der Tisch gemeinsam gedeckt werden, daher sollte jeder etwas für das Buffet mitbringen. Brötchen, Marmelade, Obst, Kuchen – den Ideen sind keine Grenzen gesetzt. Für Kaffee und Getränke ist gesorgt. Bis 14 Uhr ist Zeit zum Schlemmen und für gute Gespräche in gemütlicher Runde.