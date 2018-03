Ludwigslust : Gemeinsam wird alles bunter

Lewitz-Werkstätten und Ludwigsluster Lenné-Schule gestalten ein integratives Bildprojekt, Ergebnisse jetzt in Parchim zu sehen

Demokratie verbindet – konkret Mitarbeiter der Lewitz-Werkstätten und Schüler aus Ludwigslust. Sie zeigen jetzt in der Parchimer Kreisverwaltung die Ergebnisse eines gemeinsamen Mal-Projekts: Inklusiv kreativ – Demokratie erleben.

Diese Ausstellung zeigt Bilder, die unter der Flagge des „Demokratie leben“ entstanden. Dafür fanden die Mitarbeiter der Lewitz-Werkstätten mit einem Handicap und Schüler der 8. Und 9. Klasse der Peter-Joseph-Lenné-Regionalschule in Ludwigslust zusammen. Beide Einrichtungen sind nur einige Meter voneinander entfernt und doch kam man kaum zusammen. Das hat sich deutlich geändert. „Demokratie leben“ wurde einst von der damaligen Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig initiiert. Jeweils ein Schüler und ein Mitarbeiter der Werkstätten arbeiteten gemeinsam an einem Bild. Sie entwickelten zusammen die Idee und setzten sie auch als Duo um. Geholfen hat dabei der Parchimer Künstler Kai Arendt. Entstanden sind viele eindrucksvolle Bilder mit einer starken Aussagekraft.

Mario und Johann haben einen Menschen mit Handicap gemalt, der von einer weiteren Person auf einer Brücke stehend, mit offenen Armen empfangen wird. Beide sind der Meinung, dass „man sich gegenseitig helfen und niemand Vorurteile haben soll“. Marie-Sophie und Nico sind der Meinung, dass „Menschen mit und ohne Handicap zusammen arbeiten und leben können“.

Allen hat diese ungewohnte Zusammenarbeit gut getan und vor allem „weckte sie die Lust auf mehr“, sagt Ariane Maschmeier von den Lewitz-Werkstätten. Schulsozialarbeiterin Karin Hannemann ergänzt, dass „die Einigkeit untereinander Behinderungen überwindet“. Rund 430 Mädchen und Jungen lernen an der Schule. Das Interesse, an diesem Projekt mitzuarbeiten, war sehr groß. Erstaunlich schnell fanden dann auch die Teams zusammen. Der stellvertretende Landrat Günter Matschoß zeigte sich bei der Ausstellungseröffnung beeindruckt angesichts der gezeigten Leistungen. „Inklusion muss von innen, aus der Mitte der Gesellschaft kommen“, sagte er und verwies darauf, dass durch dieses Projekt Vorbehalte abgebaut werden und gegenseitiger Respekt wachsen kann. „Diese Ausstellung ist ein gelungenes Beispiel von Inklusion und sollte fortgeführt werden“, so Matschoß. Das wünschen sich auch alle beteiligten Künstler, denn sie wollen jetzt in einem weiteren Projekt, sofern dieses aufgelegt wird, die Bilder ganz groß rausbringen. „Unsere Containerwand in Ludwigslust wollen wir mit diesen Bildern verschönern“, sagt Ilona Kamrath von den Lewitz-Werkstätten und sie freut sich besonders darüber, dass „unsere Beziehungen zur Schule sich deutlich verbessert haben“. Alle Künstlerteams versicherten, dass sie sich auch eine weitere Zusammenarbeit vorstellen können. In einem waren sich alle einig: Das ist erlebte und gelebte Inklusion!