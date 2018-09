Ludwigslust : Geldautomat gesprengt

Ob Bargeld erbeutet wurde, ist derzeit noch unklar. Täter sind auf der Flucht. Es war bereits die fünfte Attacke in Westmecklenburg seit Ende August.

von svz.de

04. September 2018, 06:22 Uhr

Die Serie reißt nicht ab: Heute Nacht wurde gegen drei Uhr ein Geldautomat in der Lindenstraße in Ludwigslust gesprengt. Die bisher unbekannten Täter verschafften sich Zugang zum Selbstbedienungsbereich im Vorraum der dortigen Bank-Filiale. Sie sprengten das Gerät, das erheblich beschädigt wurde. Ob Bargeld entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, eine erste Fahndung verlief zunächst ohne Erfolg. Zeugen, die Beobachtungen zum Sachverhalt gemacht haben oder weitere sachdienliche Informationen mitteilen können, werden gebeten sich beim Polizeihauptrevier Ludwigslust unter der Telefonnummer 03874/4110 zu melden.

Es war die fünfte Attacke auf Geldautomaten in Westmecklenburg innerhalb weniger Tage. Seit dem 29. August haben Unbekannte Geldautomaten in Krakow am See (Landkreis Rostock), Gadebusch (Kreis Nordwestmecklenburg) und in Schwerin-Lankow sowie Schwerin-Zippendorf beschädigt und einige auch aufgesprengt. Dabei erbeuteten die Unbekannten allein in Krakow am See 200 000 Euro Bargeld, wie es von der Staatsanwaltschaft hieß. Es werde geprüft, ob es einen Zusammenhang gibt.

In Mecklenburg-Vorpommern häufen sich seit rund einem Jahr solche Angriffe auf Geldautomaten. Im Juni hatten Unbekannte rund 100 000 Euro erbeutet, als sie einen Automaten in der Schweriner Weststadt aufbrachen. Diese Täter flohen per Motorrad und wurden bisher nicht gefasst. Zuvor waren Geldautomaten in Picher, Lübz, Gägelow, Grevesmühlen, Schwerin und Parchim - alles in Westmecklenburg - angegriffen und gesprengt worden. Ein Zusammenhang wird vermutet. Von der Beute und den Tätern fehle bisher - bis auf einen Fall in Lübz - jede Spur